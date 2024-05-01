Навіть через 1000 років виглядають чудово: Естонія повернула сотні українських артефактів (відео, фото)

Ці артефакти – свідчення української культури, ідентичності та є українським надбанням

У вівторок, 30 квітня, в Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 – монет, які раніше були незаконно вивезені з нашої країни. Їх затримали на кордоні естонські прикордонники й Естонська Республіка повернула їх.

Про це повідомили в Міністерстві культури. Тимчасово виконувач обов'язків відомства Ростислав Карандєєв подякував за підтримку естонському народу та Уряду Естонії, які сприяли поверненню цього скарбу до України та у перші місяці повномасштабної війни активно долучилися до порятунку українських музейних колекцій, надсилаючи вантажі з усім необхідним для евакуації культурних цінностей.

"Естонія підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну в усіх напрямках – політичному, економічному, військовому, скільки це буде потрібно. Сьогодні мені дуже приємно спостерігати нашу тіснішу співпрацю саме в культурній сфері попри війну, яка триває. Сьогодні історичний день. Адже артефакти, що належать Україні, нарешті повернулися додому. Ці артефакти – свідчення української культури, ідентичності та є українським надбанням", – зазначив заступник Глави дипломатичної місії Естонії в Україні Вагур Соосаар.

Серед повернених цінностей:

прикраси скіфського часу : дві парні нашивні бляшки у вигляді грифонів, ІV–III ст. до н.е.; окуття, ймовірно, дерев’яної посудини чи рогу, ІV–ІІІ ст. до н.е. Аналогії відомі з чисельних "царських" поховань з території України – кургани Товста Могила, Солоха, Гайманова Могила

: дві парні нашивні бляшки у вигляді грифонів, ІV–III ст. до н.е.; окуття, ймовірно, дерев’яної посудини чи рогу, ІV–ІІІ ст. до н.е. Аналогії відомі з чисельних "царських" поховань з території України – кургани Товста Могила, Солоха, Гайманова Могила прикраси передримського та римського часу : амулетниці у вигляді циліндрів та намистини, І ст. до н.е. – І ст. н.е. Подібні прикраси відомі у Східному Криму (Боспорське царство); золоті намистини, 1 ст. Характерні для поховань сарматської знаті, наприклад, Ногайчинський курган на території тимчасово окупованого Криму. Прикраси, зокрема з альмандинами, та пастова вставка у вигляді скарабея, І–ІІІ ст. Подібні прикраси відомі з поховань сарматів та ґрунтових могильників Західного Криму (ранні горизонти могильників Усть-Альма, Нейзац тощо). Протягом останніх років московськими археологами на території тимчасово окупованого Криму проводяться чисельні незаконні розкопки. Подібні прикраси виявлені й в ранніх похованнях могильника Фронтовоє під Севастополем.

: амулетниці у вигляді циліндрів та намистини, І ст. до н.е. – І ст. н.е. Подібні прикраси відомі у Східному Криму (Боспорське царство); золоті намистини, 1 ст. Характерні для поховань сарматської знаті, наприклад, Ногайчинський курган на території тимчасово окупованого Криму. Прикраси, зокрема з альмандинами, та пастова вставка у вигляді скарабея, І–ІІІ ст. Подібні прикраси відомі з поховань сарматів та ґрунтових могильників Західного Криму (ранні горизонти могильників Усть-Альма, Нейзац тощо). Протягом останніх років московськими археологами на території тимчасово окупованого Криму проводяться чисельні незаконні розкопки. Подібні прикраси виявлені й в ранніх похованнях могильника Фронтовоє під Севастополем. середньовічні знахідки : парадна кінська упряж, рубіж VІІІ–ІХ ст. – початок IX ст. Подібна кінська упряж відома з поховань з конями салтово-маяцької культури, яку пов’язують з хазарами. Але прикраси такого рівня знайдені лише на території України – поховання № 482 Нетайлівського могильника та 8 поховань могильника Верхній Салтів (Харківська область). Перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х–ХІІ ст. Типовий середньовічний перстень з візантійським сюжетом, відомим по багатьох подібних знахідках на середньовічних пам’ятках України (Київ, Чернігів тощо).

: парадна кінська упряж, рубіж VІІІ–ІХ ст. – початок IX ст. Подібна кінська упряж відома з поховань з конями салтово-маяцької культури, яку пов’язують з хазарами. Але прикраси такого рівня знайдені лише на території України – поховання № 482 Нетайлівського могильника та 8 поховань могильника Верхній Салтів (Харківська область). Перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х–ХІІ ст. Типовий середньовічний перстень з візантійським сюжетом, відомим по багатьох подібних знахідках на середньовічних пам’ятках України (Київ, Чернігів тощо). монети візантійських імператорів: Костянтина VII Багрянородного (920–944 рр.), Никифора 11 Фоки (963–969 рр.); Іоанна І Цимісхія (969–976 рр.), Василія II Болгаробійця (976–1025 рр.). Подібні монети у X та XI ст. були поширені майже на всій території сучасної України.

"Колекція, яку Естонія повернула Україні, стосується тисячолітнього періоду історії України. Ми дуже вдячні за це", – сказав Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

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