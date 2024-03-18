Археологи виявили 2100-річне звернення правителя до народу на камені: про що в ньому йдеться

Вчені наголошують на важливості цього напису, як ключового елемента для розкриття таємниць минулого

Дослідники виявили в Туреччині звернення короля Коммагени Антіоха I до народу. Зазначається, саме звернення було на камені, а його вік становить 2100 років.

Про це повідомляє Arkeonews. Так, знахідка була виявлена поблизу гори Кіміл у селі Оневлер району Гергер Адіямана. Древні народи вважали цю місцевість священною. Археологи виявили на рельєфі сцени рукостискання та стели з написами.

Що стосується Коммагена, то це давнє королівство з історією, яка сягає 163 року до нашої ери, зберігає багату спадщину, що походить від Олександра та Ахеменідів. Король Антіох I, який правив у 69–34 роках до нашої ери, відомий своєю спробою зберегти індивідуальність свого королівства в греко-римському світі.

Про що йдеться у зверненні правителя

Щодо звернення Антіоха I до народу, яке знайшли на камені, то він містить заклик до поваги закону. Він стверджує, що король Антіох I закликав людей "підкорятися і поважати закон". Археологи та історики розглядають цей напис як ключовий елемент у розумінні історії та культури Коммагенії. Його важливість полягає в тому, що він відображає політичні та соціальні аспекти того часу, а також визначає важливість закону та порядку для стабільності королівства.

2100-річне звернення правителя до народу

Згодом, професори з Оксфордського та Пізанського університетів приїхали до місця знахідки, щоб допомогти у розумінні цього відкриття. Вони наголошують на важливості цього напису як ключового елемента для розкриття таємниць минулого.

Знайдений давній напис в Туреччині є не лише артефактом минулого, але й ключем до розуміння культури та історії Коммагенії. Він відображає заклик до поваги закону від короля Антіоха I та відображає важливість порядку та стабільності для подолання викликів того часу.

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