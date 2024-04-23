З України намагалися вивезти археологічні знахідки, яким понад 8 тисяч років: фото

На порушника складено протокол

Київські митники під час огляду міжнародного поштового відправлення, що прямувало з Кривого Рогу до США, виявили три археологічні артефакти – нуклеуси з кременю. Вони з 6-2 тисячоліття до н.е.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці. Відшліфовані кам’яні ядрища з чіткими гранями, ймовірно, були частиною знарядь праці наших далеких предків.

"З огляду на всі ознаки давнього походження каменів, митники вирішили доправити знахідки на експертизу до Національного музею історії України щодо належності їх до культурних цінностей", — йдеться у повідомлені.

Фахівці музею визначили, що це автентичні нуклеуси. Походженням вони з північно-західної та західної частин України. Найбільший з них завдовжки 15 см.

Відшліфовані кам’яні ядрища

Ці артефакти є частиною археологічних культур періоду неоліту та бронзової доби, що датується приблизно 6-2 тисячоліттям до н.е. Вони мають культурну та історичну цінність.

"Нуклеуси – це кам’яні ядрища з кременю, обсидіану, яшми тощо. В давнину від них сколювали гострі пластини, що потім використовувалися як кам’яні знаряддя, наприклад — ножі", — відзначають у Київській митниці.

Артефакт доби "неоліт - доба бронзи"

Митники нагадують, заборонено продавати предмети археології, колекціонувати приватним особам та вивозити за межі України.

"Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України", — зазначається у повідомлені.

Автентичні нуклеуси

Митники підкреслюють, що такого дозволу чоловік, який намагався відправити артефакти за кордон, їм не надав. Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві митники упередили незаконну спробу ввезення на територію України психотропної речовини ДМТ, обіг якої суворо заборонений у багатьох країнах світу. Психоделік переслали поштою з Іспанії та задекларували його як "харчову добавку".