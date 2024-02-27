Із зображенням дракону: українські науковці показали золоте вбрання юного скіфа, яке розкопали понад 50 років тому

Його прикрашали 99 пластинок квадратної форми двох типів

У Національному музеї історії України показали вбрання юного скіфа. Зазначається, що його було знайдено під час розкопок 1972 року.

Як йдеться на сторінці "Скарбниця Національного музею історії України" у Facebook, Інгульська експедиція Інституту археології АН України, якою керувала Олімпіада Шапошнікова, 1972 року провоила розкопки курганів неподалік села Піски Миколаївської області. Місцеві мешканці називали цю місцину "Три Могили", бо далеко в степу виднілися три великі кургани, розташовані на плато лівого берега річки Інгул.

Так, в одному з цих трьох курганів, що колись мав висоту до 4 метрів, археологи дослідили дві гробниці скіфських вельможних воїнів. Центральне поховання було вщент пограбоване ще в давнину, а бокове, споруджене вже в останні десятиліття 4 століття до н.е., повністю вціліло.

Одному з цим воїнів було 15-16 років і він був похований в урочистому вбранні, обшитому золотими аплікаціями, на шиї – золота гривна із зображенням голови грифона на кінцях, на правій руці – срібний браслет, на ногах – срібні поножі та пояс, прикрашений срібними золоченими пластинками, яких було 99 штук квадратної форми двох типів – із зображеннями драконів (75) і рослинного мотиву (24).

Пластинки на поясі юного скіфа з зображенням драконів

Дракона на пластинках відтворено із роззявленою зубастою пащею, під якою звисає "півняча" борідка, великим круглим оком, вухом, що стирчить, гребнем на шиї, лапами у позиції кроку (одна лапа піднята, на іншій він стоїть), двома серпоподібними крилами, і гладким зміїним тулубом та хвостом, закрученим у кільце. Із зовнішнього боку хвоста зображено змію з лускатим тулубом і пласкою головою. Зображення таких істот, зовсім не відомих грецькій традиції, походять й з інших скіфських курганів 4 століття до н.е.

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