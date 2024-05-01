Даже спустя 1000 лет выглядят великолепно: Эстония вернула сотни украинских артефактов (видео, фото)

Эти артефакты – свидетельство украинской культуры, идентичности и украинское достояние.

Во вторник, 30 апреля, в Национальном музее истории Украины презентовали 274 предмета археологии, из них 115 – монеты, ранее были незаконно вывезены из нашей страны. Их задержали на границе эстонские пограничники, и Эстонская Республика вернула их.

Об этом сообщили в Министерстве культуры. Временно исполняющий обязанности ведомства Ростислав Карандеев поблагодарил за поддержку эстонского народа и Правительства Эстонии, способствовавших возвращению этого сокровища в Украину и в первые месяцы полномасштабной войны активно приобщились к спасению украинских музейных коллекций, отправляя грузы со всем необходимым для эвакуации культурных цен.

"Эстония поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину по всем направлениям – политическому, экономическому, военному, сколько это будет нужно. Сегодня мне очень приятно наблюдать наше более тесное сотрудничество именно в культурной сфере, несмотря на продолжающуюся войну. Сегодня исторический день. Ведь артефакты, принадлежащие Украине, наконец, вернулись домой. Эти артефакты – свидетельство украинской культуры, идентичности и являются украинским достоянием», – отметил заместитель Главы дипломатической миссии Эстонии в Украине Вагур Соосаар.

Среди возвращенных ценностей:

украшения скифского времени : две парные нашивные бляшки в виде грифонов, IV-III ст. до н.э.; окут, вероятно, деревянного сосуда или рога, IV-III ст. до н. Аналоги известны из многочисленных "царских" захоронений с территории Украины – курганы Толстая Могила, Солоха, Гайманова Могила

: две парные нашивные бляшки в виде грифонов, IV-III ст. до н.э.; окут, вероятно, деревянного сосуда или рога, IV-III ст. до н. Аналоги известны из многочисленных "царских" захоронений с территории Украины – курганы Толстая Могила, Солоха, Гайманова Могила украшения предримского и римского времени : амулетницы в виде цилиндров и бусины, I ст. до н. – И ст. н.е. Подобные украшения известны в Восточном Крыму (Боспорское царство); золотые бусины, 1 ст. Характерны для захоронений сарматской знати, например Ногайчинский курган на территории временно оккупированного Крыма. Украшения, в частности с альмандинами, и пастовая вставка в виде скарабея, I–III ст. Подобные украшения известны по захоронениям сарматов и грунтовых могильников Западного Крыма (ранние горизонты могильников Усть-Альма, Нейзац и т.п.). В последние годы московскими археологами на территории временно оккупированного Крыма проводятся многочисленные незаконные раскопки. Подобные украшения обнаружены и в ранних захоронениях Фронтового могильника под Севастополем.

: амулетницы в виде цилиндров и бусины, I ст. до н. – И ст. н.е. Подобные украшения известны в Восточном Крыму (Боспорское царство); золотые бусины, 1 ст. Характерны для захоронений сарматской знати, например Ногайчинский курган на территории временно оккупированного Крыма. Украшения, в частности с альмандинами, и пастовая вставка в виде скарабея, I–III ст. Подобные украшения известны по захоронениям сарматов и грунтовых могильников Западного Крыма (ранние горизонты могильников Усть-Альма, Нейзац и т.п.). В последние годы московскими археологами на территории временно оккупированного Крыма проводятся многочисленные незаконные раскопки. Подобные украшения обнаружены и в ранних захоронениях Фронтового могильника под Севастополем. средневековые находки : парадная лошадиная упряжь, рубеж VIII-IX вв. – начало IX в. Подобная лошадиная упряжь известна из захоронений с лошадьми салтово-маяцкой культуры, связываемой с хазарами. Но украшения такого уровня найдены только на территории Украины – захоронение № 482 Нетайловского могильника и 8 захоронений могильника Верхний Салтов (Харьковская область). Кольцо с птицей, которая держит в лапах ветвь лавра, Х–ХІІ ст. Типичное средневековое кольцо с византийским сюжетом, известным по многим подобным находкам на средневековых достопримечательностях Украины (Киев, Чернигов и т.п.).

: парадная лошадиная упряжь, рубеж VIII-IX вв. – начало IX в. Подобная лошадиная упряжь известна из захоронений с лошадьми салтово-маяцкой культуры, связываемой с хазарами. Но украшения такого уровня найдены только на территории Украины – захоронение № 482 Нетайловского могильника и 8 захоронений могильника Верхний Салтов (Харьковская область). Кольцо с птицей, которая держит в лапах ветвь лавра, Х–ХІІ ст. Типичное средневековое кольцо с византийским сюжетом, известным по многим подобным находкам на средневековых достопримечательностях Украины (Киев, Чернигов и т.п.). монеты византийских императоров : Константина VII Багрянородного (920–944 гг.), Никифора 11 Фоки (963–969 гг.); Иоанна I Цимисхия (969–976 гг.), Василия II Болгаробойца (976–1025 гг.). Подобные монеты в X и XI ст. были распространены почти по всей территории современной Украины.

"Коллекция, которую Эстония вернула Украине, касается тысячелетнего периода истории Украины. Мы очень благодарны за это ", – сказал Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

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