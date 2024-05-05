Ціни кусаються: скільки коштує шашлик в українських супермаркетах на Великдень

Для прикладу ми взяли ціни в чотирьох різних великих торгових мережах.

У травні українці традиційно вибираються на шашлики зі своїми друзями та рідними. А сьогодні після походу до церкви з нагоди Великодня взагалі може бути "шашличний ажіотаж".

"Телеграф" розповідає про те, скільки в українських супермаркетах коштує м’ясо для шашлику. Для прикладу ми взяли ціни в чотирьох різних великих торгових мережах. М’ясо вибрали свиняче і вже в маринаді. І перейшовши на сайти магазинів, побачили такі пропозиції.

Сільпо

Шашлик "по-кавказьки" у цій торговій мережі можна придбати за ціною 21.40 грн за 100 грамів.

Варус

У варусі просять за сто грамів замаринованого свинячого шашлику 29.9 грн.

АТБ

У мережі даних супермаркетів виявились найнижчі ціни на замаринований шашлик. Його можна придбати за 16:50.

Новус

Пропозиція від цього супермаркету – 24.4 грн за сто грамів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що попри те, що українці активно готуються до Великодня та скуповують яйця для пасок, салатів та крашанок, вони все одно продовжують дешевшати. З початку місяця ціна на яйця знизилася в середньому на 10 гривень, а то й більше.