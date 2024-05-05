Цены кусаются: сколько стоит шашлык в украинских супермаркетах на Пасху

Для примера мы взяли цены в четырех разных крупных торговых сетях

В мае украинцы традиционно выбираются на шашлыки со своими друзьями и родными. А сегодня после похода в церковь по случаю Пасхи и вовсе может быть "шашлычный ажиотаж".

"Телеграф" рассказывает о том, сколько в украинских супермаркетах стоит мясо для шашлыка. Для примера мы взяли цены в четырех разных крупных торговых сетях. Мясо выбрали свиное и уже в маринаде. И, перейдя на сайты магазинов, увидели такие предложения.

Сильпо

Шашлык "по-кавказски" в данной торговой сети можно приобрести по цене в 21.40 грн за 100 грамм.

Варус

В варусе просят за сто грамм замаринованного свиного шашлыка 29.9 грн.

АТБ

В сети данных супермаркетов оказались самые низкие цены на замаринованный шашлык. Его можно приобрести за 16.50.

Новус

Предложение от этого супермаркета — 24.4 грн за сто грам.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на то, что украинцы активно готовятся к Пасхе и скупают яйца для пасок, салатов и крашанок, они все равно продолжают дешеветь. С начала месяца цена на яйца снизилась в среднем на 10 гривен, а то и больше.