Скільки коштує великодній кошик у 2024: порівнюємо ціни АТБ, Сільпо та NOVUS

Вартість може відрізнятися у різних регіонах України

Напередодні Великодня в Україні зростають ціни на продукти, зокрема і на овочі. Цьогорічний святковий кошик може обійтись українцям "у копієчку".

Тому "Телеграф" розповість вам, де вигідніше купати продукти до столу. Порівнювати ціни будемо серед трьох супермаркетів: АТБ, Сільпо та "NOVUS".

До великоднього кошика ввійшли — шинка, ковбаса, яйця, вершкове масно та сир твердий. Зауважимо, що у порівнянні брали участь товари приблизно схожого складу та якості. Проте ціни можуть відрізнятися у різних регіонах країни, а також залежно від наявності акцій.

Що можна придбати в АТБ до великоднього кошика:

Шинка 0,5 кг "М'ясна лавка/Своя лінія" "Київська свиняча" – 139,3 грн;

Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" "Салямі Болгарська" с/к – 400,35 грн/кг;

Яйця курячі 10 шт. "Ясенсвіт" "Справжні велетні" – 40,4 грн;

Масло 180 г "Молокія" солодковершкове екстра 82% – 90,9 грн;

Сир твердий 160 г "Своя лінія" "Голландський" 45% – 62,6 грн.

У магазинах АТБ вартість кошика складе 735,55 грн.

Що можна купити в "Сільпо":

Шинка "Укрпромпостач" свиняча варена п/а в/ґ, 500 г – 179,5 грн;

Ковбаса "Самобранка" "Салямі Сицилія" с/к 1 ґ, – 259 грн за кг;

Яйця "Ясенсвіт" "Справжні велетні" С0, 10 шт./уп. – 50,99 грн;

Масло солодковершкове "Молокія" екстра 82%, 180 г – 69,99 грн;

Сир "Пирятин" "Голандський твердий" 45%, 160 г – 78,49 грн.

У магазинах "Сільпо" великодній кошик коштуватиме — 637,97 грн.

Що можна купити у "NOVUS":

Шинка "Алан" "Королівська" свиняча варена – 229,5 грн;

Ковбаса салямі "Глобино" "Соборна сирокопчена" – 403,7 за 1 кг;

Яйця "Ясенсвіт" "Справжні курячі велетні" С0 10 шт. – 54,99 грн;

Масло "Молокія" екстра 82% 180 г – 90,99 грн;

Сир твердий "Молочна Гільдія" "Голландський" 150 г – 59,99 грн.

Вартість цього кошика складає — 839,17 грн.

Аналізуючи підрахунки, можна дійти висновку, що у "Сільпо" купувати продукти до Великодня вигідніше. Проте, звертаємо вашу увагу, що наявність акційних пропозицій може впливати на вартість.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні може здорожчати один з основних продуктів до Великодня.