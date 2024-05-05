"У Бога на плечі шеврон із українським прапором": Зеленський записав звернення до народу на Великдень (відео)

Українці стають навколішки тільки в молитві, і ніколи перед загарбниками та окупантами

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у світле свято Великодня. Він зазначив, що сьогодні нас об’єднує спільна молитва – за всіх українців, які чекають на цей світанок і обов’язково побачать його, дочекаються миру, правди та Бога, який повернеться на випалену землю.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці глави держави у Facebook. Він записав звернення на тлі храму Святої Софії у Києві.

"За все це ми боремося 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого опору, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна: "А Світло у темряві світить, і темрява не обернула його..." — сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що на іконах написані імена героїв, які віддали життя за Україну і показали, що "українці стають навколішки тільки в молитві, і ніколи перед загарбниками та окупантами".

"Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі та духом нашого народу. Символи великих випробувань і великої сили, яка допомагає нам їх долати. Кожна з цих ікон — наче божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на запитання, чому українці вистояли", — зазначив президент.

Усіх українців об’єднує молитва за наших воїнів, які зустрічають це свято в окопах та роблять усе, щоб звільнити нашу землю від ворога.

"Долаючи спільний шлях, відчуваючи загальний біль, усіх нас об’єднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів у всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну

За всіх наших громадянських людей, які щодня важко працюють, щоб держава була міцною, аби успішно долала нечисть. За тих, хто живе та працює для цього. За всіх дітей. Не за віком мужніх хлопчиків та дівчаток, у яких Росія вкрала дитинство", але які, незважаючи ні на що, не розучилися посміхатися та вірити в диво", — сказав Зеленський.

Глава держави впевнений, що у Бога на плечі шеврон з українським прапором.

"А колишній сусід, який постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас вбивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі — шеврон з українською прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", — наголосив Зеленський.

Президент записав звернення на тлі храму Святої Софії у Києві та сказав, що його історія нагадує нам, що ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти нас з Землі.

"Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам та вічний світ їхнім нащадкам", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Києві можна освятити Великдень. Названо адреси по районах міста.