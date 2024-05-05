Надпотужна затяжна магнітна буря вже на підході: метеоексперти назвали небезпечні дати

Буря продовжується

Геомагнітний шторм, що тримається на планеті вже декілька днів, триває. Буря, судячи з прогнозів, буде довгою.

Так, за даними Meteoagent, сьогодні Землю атакує сильна магнітна буря. Її К-індекс (градація потужності) складає 5 балів – сильний геомагнітний шторм. Однак, це ще не все. Вже завтра потужність бурі збільшиться ще на 1 бал і складатиме вже 6 балів із можливих 9. Під таким тиском геомагнітне поле нашої планети перебуватиме 2 дні. Затишшя прийде лише 8 травня.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

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