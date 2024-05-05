Мощнейшая затяжная магнитная буря уже на подходе: метеоэксперты назвали опасные даты

Буря продолжается

Геомагнитный шторм, держащийся на нашей планете уже несколько дней, продолжается. Буря, судя по прогнозам, будет долгой.

Так, по данным Meteoagent, сегодня Землю атакует сильная магнитная буря. Её К-индекс (градация мощности) составляет 5 баллов — сильный геомагнитный шторм. Однако это еще не все. Уже завтра мощность бури увеличится еще на 1 балл и будет составлять уже 6 баллов из возможных 9. Под таким давлением геомагнитное поле нашей планеты будет находиться 2 дня. Затишье придет только 8 мая.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее мы писали о том, что уходящая неделя порадовала жителей Киева теплой и сухой погодой. Однако начало новой принесет в столицу нашей страны дожди.