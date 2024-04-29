У Києві очікуються магнітні бурі: чи відчують їх кияни

Рівень геомагнітної активності сягне індексу 3

Найближчими днями очікується посилення магнітної активності на Землі. У Києві прогнозують невеликі магнітні бурі.

Про це повідомляє портал "Meteofor". Зазвичай слабкі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей.

У понеділок, 29 квітня, спостерігається рівень геомагнітної активності 2. Таким він буде до кінця доби. Магнітне коливання вважається слабким.

У вівторок, 30 квітня, очікуються магнітні бурі теж з індексом 2. До вечора активність впаде до 1.

У середу, 1 травня, ранок почнеться із магнітної активності 2 за шкалою. До вечора підійметься до 3, що вважається невеликим збуренням.

Прогноз на найближчі дні

Нагадуємо, для класифікації геомагнітних бур використовується Кр-індекс, його значення бувають у діапазоні від 0 до 9. Рівень геомагнітної активності 1 і 3 бали з 9 вважаються слабкими. Проте метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення. В разі поганого самопочуття, звертайтеся до лікаря.

Раніше "Телеграф" писав, коли чекати магнітних бур у травні. Будуть бити відразу кілька разів, в обох випадках вони будуть затяжними. Перша магнітна буря вируватиме з 19 по 21 травня.