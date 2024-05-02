Ще можуть бути "червоні" дні: коли завершиться магнітна буря на Землі
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На світилі відбуваються спалахи
На Землі триває магнітна буря, яка була викликана спалахом на Сонці від плями AR3654. Однак нове виверження зі світила, яке 4 травня призведе до геомагнітних штормів, було викликано поблизу цієї плями.
Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, яскравий викид корональної маси (СМЕ) може прилетіти на Землю 4 травня. Хоча спалах був відносно слабким, але він тривав досить довго і підняв велику масу з атмосфери Сонця.
Вони додають, що геомагнітні бурі можливі тоді, коли один з цих СМЕ досягне Землі.
Магнітні бурі на Землі протягом 2-5 травня
Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.
Протягом 2 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 6 балів. Уже з 3 по 4 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.
В останній день тижня прогнозується мінімальна сонячна активність.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли готуватись до наступних магнітних бур протягом цього місяця.