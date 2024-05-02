Ще можуть бути "червоні" дні: коли завершиться магнітна буря на Землі

На світилі відбуваються спалахи

На Землі триває магнітна буря, яка була викликана спалахом на Сонці від плями AR3654. Однак нове виверження зі світила, яке 4 травня призведе до геомагнітних штормів, було викликано поблизу цієї плями.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, яскравий викид корональної маси (СМЕ) може прилетіти на Землю 4 травня. Хоча спалах був відносно слабким, але він тривав досить довго і підняв велику масу з атмосфери Сонця.

Вони додають, що геомагнітні бурі можливі тоді, коли один з цих СМЕ досягне Землі.

Магнітні бурі на Землі протягом 2-5 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 2 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 6 балів. Уже з 3 по 4 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.

В останній день тижня прогнозується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли готуватись до наступних магнітних бур протягом цього місяця.