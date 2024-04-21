Чоловіка вбила блискавка, вітер валить дерева та трощить авто: негода наробила лиха в Україні (фото, відео)

Наслідки негоди вже ліквідують

Україну, яка тільки нещодавно раділа нетипово теплій весні, вкрила негода, яка наробила лиха у деяких областях країни. Зокрема, у Дніпрі від удару блискавки загинув чоловік.

У той час, як у Києві та Одесі шквальний вітер завалює дерева, а зливи затоплюють вулиці. Кадри негоди активно ширяться мережею.

"Вчора ввечері, під час негоди на вулиці Старий Шлях (місто Дніпро — ред.) блискавка влучила у чоловіка біля власного будинку. На місце події викликали медиків. На жаль, від отриманих травм чоловік помер", — йдеться у повідомленні.

Вулиця Старий Шлях на мапі

Ситуація з негодою у Києві

У столиці вже почали ліквідовувати перші наслідки негоди. Так на вулиці Гусовського, Печерський район, дерево впало на проїжджу частину, але його оперативно прибрали рятувальники.

Вулиця Гусовського на мапі

"На місці рятувальники за допомогою бензоріза звільнили автомобіль від дерева та розчистили проїжджу ділянку дороги. Жертв та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці через зливу затопило вулицю Стеценка, рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

Вулиця Стеценка на мапі

Водночас у ДСНС закликали українців бути обережними та уникати потенційно небезпечних місць.

Ситуація з негодою в Одесі

Схожа ситуація і в Одесі, де на автомобілі місцевих мешканців попадали дерева та гілки, значно пошкодивши транспорт.

Після нічної зливи працівники комунальних служб ліквідували наслідки негоди, забезпечивши проїзд по всіх вулицях Одеси. За даними місцевих медіа, до ліквідації наслідків негоди було залучено 8 бригад та 14 одиниць техніки.

Проте через те, що вітер не вщухає, наразі відомо про 15 повалених дерев по місту. Які у деяких місцях впали на проїжджу частину, заблокувавши рух. Так сталось по вулиці Приморській.

Вулиця Приморська

Вулиця Приморська на мапі

Синоптики попереджали про погіршення погодних умов

Нагадаємо, що синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов у неділю, 21 квітня, та у понеділок, 22 квітня. У всіх областях, окрім східного регіону, очікують сильні дощі, грози та шквальний вітер. Найнижча нічна температура становитиме у понеділок +3 градуси, найвища денна +21 градус.

У Києві на 21 квітня було оголошено попередження про шквальний вітер. Рівень небезпеки — жовтий.

Раніше "Телеграф" писав, що попри середину весни, до Івано-Франківська завітала майже справжня зима. Так, у п'ятницю, 19 квітня, у місті випав сніг.