Вітер валив дерева та трощив машини: Україну накрила весняна негода з громом та блискавкою (фото, відео)

Сильний вітер зривав дахи з будинків

Увечері 15 квітня у кількох областях України вирувала негода. Всього за пару хвилин піднявся сильний вітер, почалася гроза, прогримів грім, а потім почалася злива.

"Телеграф" зібрав у мережі фотографії та відео наслідків цієї природної негоди. Воно особливо зачепило Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та Кропивницький.

"У Кривому Розі діють "Пункти незламності", а лікарні перейшли на генератори. У Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому дуже сильний вітер, який валить дерева. По містах негода зносить дерева, трощить машини та електроопори", — пишуть у паблиці Лебедин 24/7 .

Там же було опубліковано захоплюючі кадри негоди. На них помітна гроза, а також сильний вітер, який зносить дерева.

Тим часом секретар Запорізької міської ради Анатлій Куртєв у своєму Telegram-каналі написав, що у місті робота з усунення наслідків негоди тривала всю ніч.

"Загалом надійшло близько 60 офіційних заявок про повалені дерева та гілки. Для того, щоб людям було вранці зручно їхати по місту, фахівці ДСНС, міської аварійно-рятувальної служби та чергові бригади комунальників працювали всю ніч", — сказав він.

У Запоріжжі на вулиці Незалежній України дерево впало додому після вечірнього урагану. В результаті було пошкоджено один із балконів.

Також на іншій вулиці впала тополя. Також опубліковано фото, на яких видно, що на машину впало дерево.

У приватних будинках у Запоріжжі сильний вітер зносив дахи.

У місцевих пабліках Дніпра також публікують видно, де зафіксовано падіння дерев під час сильного вітру. Також в одному з районів було пошкоджено павільйон.

Також у Дніпрі дерево впало на трамвай. На щастя, ніхто не постраждав.

У Кропивницькому під час негоди було пошкоджено машину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні негода накрила Одесу. Через сильний вітер і дощ були повалені дерева, а деякі дороги виявилися підтопленими.