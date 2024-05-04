Жива риба падала просто з неба: в Ірані спостерігали дивне природнє явище (відео)

Причиною стало торнадо

У суботу, 4 травня, в Ірані люди стали свідками цікавого природного явища. У місті Ясудж після дощу раптово з неба почала падати жива риба.

Про це повідомляє видання Рravda-en. Зазначається, що причиною стало торнадо, яке промайнуло над ставком.

Воно підхопило рибу з водойми і понесло її до міста за кілька кілометрів. На відео, які поширюють у мережі видно, що риба падає просто з неба. І водночас деякі рибини живі, хоча певна частина розбивалась об асфальт.

Жителі міста були здивовані цим явищем, тим паче, що дощ, який пройшов напередодні "рибопаду" був не сильний. Він не передбачував якихось подібних подій.

Нагадаємо, що в Росії 4 травня також бушує стихійне явище. Так, деякі області РФ накрив потужний снігопад, який спричинив колапс на дорогах та відключення світла. Подекуди висота снігового покриву становить понад 15 см.

Раніше "Телеграф" писав, що у США Оклахому накрив руйнівний торнадо. Є постраждалі та загиблі.