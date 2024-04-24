На Одещині пройшов дивний "брудний дощ": все під шаром жовтуватого пилу (фото та відео)

Природне явище зачепило практично всю область

У ніч проти середи, 24 квітня, в Одесі пройшов "брудний дощ": у воді був високий вміст пилу. Схоже явище було в Україні на початку квітня.

Місцеві пабліки публікують фото та відео наслідків нічного дощу. Автомобілі, які були залишені просто неба, покрилися шаром бруду.

Місцеві жителі пишуть, що "брудний дощ" пройшов не лише в обласному центрі, а й у Кілії, Ізмаїлі, Рені та Подільську. Крім того, він також спостерігався на території сусідньої Румунії.

У мережі публікують фото та відео наслідків погодного явища. Жовтий пил після дощу осідає на машинах, вікнах і навіть одязі людей.

"Радіють, напевно, всі власники автомийок", — пишуть у мережі.

Імовірно, причиною міг стати пісок з Африки. Наприкінці березня було аналогічне явище — циклон "Габі" разом із дощами та мокрим снігом приніс до Одеси пісок із Сахари. Тоді на місто осів жовтий пил, особливо помітний на авто. Як пояснювали синоптики, це явище і раніше спостерігалося під час весняних циклонів.

Як повідомляв "Телеграф", на початку квітня піщана буря з Сахари накрила кілька регіонів України. Вона зачепила Київ, Одеську, Вінницьку, Дніпропетровську та інші області країни.