Укр

Смерч пронесся в западных областях Украины: сетью распространяются видео природного явления

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Смерч, который заметили горожане Новость обновлена 06 мая 2024, 13:13
Смерч, который заметили горожане. Фото Коллаж "Телеграфа"

Необычное природное явление заметили местные

Во Львовской и Волынской областях было зафиксировано необычное природное явление. Жители этих регионов наблюдали смерч, пронесшийся по полям.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы. Также пользователи сети делятся на видео природного явления.

Отмечается, что в воскресенье, 5 мая, смерч был замечен в Волынской области. Необычное явление произошло в селе Дмитровка Луцкого района.

Село Дмитровка на карте (отлично красным флажком)

А вот уже в понедельник, 6 мая, подобное явление видели и во Львовской области.

Заметим, что смерчи в Украине являются достаточно распространенным явлением. Чаще всего они проходят на юге и западе страны. Смерч представляет собой атмосферное явление в виде вихря, возникающее в грозовых облаках и может тянуться к самой земле. Если говорить проще, то это атмосферный вихрь, достающий до поверхности земли и сметающий на своем пути практически все.

Скорость продвижения смерчей также разная, в среднем – 40 – 60 км/ч (в очень редких случаях может достигать 210 км/ч). А продолжительность "жизни" этого природного явления колеблется от нескольких секунд до нескольких часов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине наблюдалось еще одно природное явление "цветные" или "грязные" дожди. Ведь на территорию нашей страны принесло пыль из Сахары. Однако опасаться такой аномалии не стоит, поскольку эти осадки не опасны.

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#Львов #Волынь #Смерч