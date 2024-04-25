Київщину накрила негода: епічні відео затоплених машин та граду

В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпеки

У четвер, 25 квітня, Київ та область накрив потужний дощ із грозою. В результаті опади спровокували підтоплення на деяких ділянках.

Відповідні кадри з’явилися у мережі. Зокрема, понад 20 автомобілів практично потонули через сильний дощ на автовокзалі Фастова.

Чоловіки по коліна у воді намагалися врятувати свій транспорт. Деякі взагалі не могли прийти до тями.

Подібна ситуація сталася у столичному районі Борщагівки. Там теж почало підтоплювати вулиці.

Також у Києві випав град. У зв’язку з цим в Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпеки. Синоптики прогнозують, що така погода буде до кінця доби.

У КМВА заявили, що гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов та моніторять можливі підтоплення. Проте, зважаючи на кадри, це було не зовсім так. Вулиці столиці практично по коліна були заполонені водою.

Крім цього, негоду супроводжував грім та блискавка. Небо над містом страшенно потемніло.

Нагадаємо, раніше Україну, яка тільки нещодавно раділа нетипово теплою весною, накрила негода, яка наробила біди в деяких областях країни. Зокрема, у Дніпрі від удару блискавки загинув чоловік.