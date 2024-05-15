"Заборони немає, але є обовʼязок": адвокатка пояснила, чи можна відмовитись від проходження ВЛК

В період воєнного стану закон жорсткіший

Військовозобовʼязані, які мають пройти військово-лікарську комісію, можуть відмовитись від неї. Але це матиме певні наслідки.

Адже відмова працює лише в теорії, а на практиці на людину чекає адміністративна відповідальність. Про це розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна.

"По суті, якщо людина відмовляється проходити ВЛК, вона вважається повністю здоровою. І відповідно, на неї можна розраховувати як на майбутнього мобілізованого. І якщо людина відмовляється від мобілізації, то вважається ухилянтом. Тобто прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але обов'язок є", – каже адвокат.

Відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які приписані до призовних дільниць, і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані проходити обов’язковий медичний огляд. Це робиться, аби виявити у них можливі фізичні або психічні вади і щоб сформувати людський резерв. Тоді держава матиме в майбутньому можливість мобілізувати відповідну кількість осіб з урахуванням потреб ЗСУ та ситуації на фронті.

Проте в період воєнного стану відмова від проходження ВЛК суперечить нормам чинного законодавства, оскільки Наказом МОУ № 402 від 14 серпня 2008 року зазначено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.

"Виходить, що законодавство не забороняє громадянину відмовитись від ВЛК, разом із тим встановлюючи відповідальність за таку відмову", – додає Катерина Аніщенко.

Раніше "Телеграф" писав, що з 4 травня в Україні скасовано статус "обмежено придатних" до військової служби, такі чоловіки тепер зобов’язані повторно пройти ВЛК. За їхній рахунок сподіваються покращити ситуацію з мобілізацією.