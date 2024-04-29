Навіть якщо є відстрочка: після уточнення даних у ТЦК на ВЛК відправлятимуть обов'язково

Інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію (18 травня) військовозобов’язані громадяни повинні прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Після цього вони однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Він пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

"Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.