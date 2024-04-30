Якщо є гострі та хронічні захворювання: які документи потрібно брати із собою у ТЦК

Військовообов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, буде однозначно направлений на ВЛК

Лікарі військово-лікарської комісії мають доступ до інформаційної системи Helsi, де можуть переглянути медичні документи військовозобов’язаного. Однак якщо він має певні довідки про хронічні або гострі захворювання, які не внесені до системи, і можуть вплинути на відстрочку громадянина від служби, їх слід взяти з собою.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що потрібно взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

За словами Істоміна, якщо особа призовного віку має інвалідність, у неї має бути довідка МСЕК. Її також слід пред’явити.

"Військовозобов'язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку", — сказав речник.

Він додав, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає військово-лікарська комісія, є одним із пунктів військово-облікових даних.

"Тому не треба цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого спрямування", — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами хребта не можуть мобілізувати. Названо повний перелік.