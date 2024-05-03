Оновиш через електронний кабінет – а що далі з ВЛК? У Генштабі розповіли, що буде з військовозобов'язаними з 18 травня

Рішення ухвалює ТЦК, каже Глущенко

В Україні незабаром запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. І якщо оновить дані через е-кабінет, то проходити військово-лікарську комісію потрібно буде лише після запрошення відповідною повісткою.

Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенко в інтерв’ю Радіо НВ. Він відповів на запитання, як проходити ВЛК, якщо оновив дані в кабінеті військовозобов'язаного.

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", – зазначив Глущенко.

Відповідаючи на запитання, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК, він зазначив: "Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять".

Додамо, що від 18 травня набуде чинності новий закон щодо мобілізації, згідно з яким у віці від 18 до 60 років усі чоловіки мають оновити дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). За словами представника Генштабу Юрія Глущенка, зробити це потрібно абсолютно всім.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оновило список захворювань, за якими визначається придатність чи не придатність до військової служби. Відповідним наказом від 27.04.2024 № 262 було затверджено зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, які також наберуть чинності 04.05.2024. "Телеграф" розповів, як самому дізнатись, чи візьмуть служити і куди саме

Нагадаємо, "Телеграф" також писав, що з травня у силу вступають два важливі закони, один з яких передбачає повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) тих, хто мав статус "обмежено придатний".