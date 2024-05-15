"Запрета нет, но есть обязанность": адвокат объяснила, можно ли отказаться от прохождения ВВК

В период военного положения закон жестче

Военнообязанные, которые должны пройти военно-врачебную комиссию, могут отказаться от нее. Но это будет иметь определенные последствия.

Ведь отказ работает только в теории, а на практике человека ждет административная ответственность. Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners"Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

"По сути, если человек отказывается проходить ВВК, он считается полностью здоровым. И соответственно, на него можно рассчитывать как на будущего мобилизованного. И если человек отказывается от мобилизации, то считается уклонистом. То есть прямого запрета отказаться от ВЛК нет, но обязанность есть", – говорит адвокат.

В соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, приписанные к призывным участкам, которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Это делается, чтобы выявить у них возможные физические или психические недостатки и сформировать человеческий резерв. Тогда у государства будет в будущем возможность мобилизовать соответствующее количество лиц с учетом потребностей ВСУ и ситуации на фронте.

Однако в период военного положения отказ от прохождения ВВК противоречит нормам действующего законодательства, поскольку Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года отмечено, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.

"Получается, что законодательство не запрещает гражданину отказаться от ВВК, вместе с тем устанавливая ответственность за такой отказ", – добавляет Екатерина Анищенко.

Ранее "Телеграф" писал, что с 4 мая в Украине отменен статус "ограниченно пригодных" к военной службе, такие мужчины теперь обязаны повторно пройти ВВК. За их счет надеются улучшить ситуацию с мобилизацией.