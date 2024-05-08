Такі підуть до армії: у Генштабі розповіли, на кого з обмежено придатних розраховують

Статус давали навіть тим, хто страждає на сколіоз або плоскостопість

З 4 травня в Україні скасовано статус "обмежено придатних" до військової служби, такі чоловіки тепер зобов’язані повторно пройти ВЛК. За їхній рахунок сподіваються покращити ситуацію з мобілізацією.

У Генштабі покладають великі надії на це нововведення. Як пише "Українська правда", про це там розповіли на умовах анонімності.

Там пояснили, що в ті часи, коли ще ніхто не очікував, що Росія вестиме проти України війну, статус "обмежено придатний" отримали дуже багато чоловіків. Наприклад, його давали людям із плоскостопістю та сколіозом.

Тепер ці люди знову пройдуть медкомісію і більшість із них визнають придатними до служби в армії. Це, сподіваються у Генштабі, допоможе покращити показники мобілізації.

Нагадаємо, громадяни України, які раніше визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом найближчих дев’яти місяців — до 4 лютого 2025 року. За результатами обстеження ВЛК виноситиме два вердикти — придатний чи непридатний.

Залежно від ступеня функціональності присвоюватимуться такі категорії:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби з перекомісією (через 6 місяців чи 6-12 місяців);

тимчасово непридатні (потребують лікування чи лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться для чоловіків в Україні з 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. Усі військовозобов’язані мають актуалізувати свої облікові дані до 17 липня 2024 року.