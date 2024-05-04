Чи можуть мобілізувати і алкозалежних, і наркоманів? Правозахисник розповів, що не так із новими правилами проходження ВЛК

Люди із залежностями зможуть виконувати різну тилову роботу

Документ про зміну правил проходження військово-лікарської комісії передбачає можливість мобілізації людей, які мають залежності. Це стосується алко- та наркозалежних, якщо у них є легкі розлади.

Про це розповів виконавчий директор української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі каналу "Київ 24". Він зазначив, що нові правила є за що критикувати.

Він наголосив, що люди із залежностями не зможуть потрапити до бойових загонів, проте вони зможуть проходити службу у тилових частинах. Або, наприклад, стати військовими медиками.

"Це служба тилу, забезпечення логістичної допомоги та навіть медична допомога можуть бути тими підрозділами, які зможуть приймати людей із такими діагнозами", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, відтепер служити в тилу можуть люди з легкими психічними розладами, синдромами залежності та розладами поведінки з рідкісними нападами афекту. Також у ТЦК та тил можуть відправити людей з розумовою відсталістю легкого ступеня.

Нагадаємо, з 4 травня 2024 року набули чинності норми, якими було змінено порядок проходження військово-лікарської комісії. Зокрема документом було прибрано статус "обмежено придатний" і залишено лише "придатний" та "непридатний".