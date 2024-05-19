Изъятие автомобилей на нужды ВСУ: адвокат рассказала, кому это не угрожает

Кабмин еще разрабатывает соответствующий механизм

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, предусматривает изъятие транспортных средств у граждан, предприятий и организаций. Однако в случае, когда автомобиль один, а гражданин им зарабатывает или передвигается как лицо с инвалидностью, его не будут забирать.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала адвокат Евгения Захарченко. Она также отметила, что после того, как это транспортное средство поставлено на учет ТЦК, его нельзя вывозить за пределы области на срок более 1 месяца.

По словам юриста, гражданам нужно уведомить ТЦК, если тебе нужно выехать на этом транспорте. Захарченко подчеркнула, что на данном этапе Кабмин еще только формирует правила и разрабатывает максимально правильный механизм работы.

"Порядок того, как нужно сообщать, какие будут потом действия, как должен реагировать ТЦК — сегодня еще не проработано. Минобороны и Кабмин над этим работают. Определяется стоимость этого транспортного средства, акт приема-передачи передается", — пояснила адвокат.

По ее словам, после того, как будет объявлена демобилизация, в течение 30 дней транспортное средство возвращается или возвращается его стоимость. В то же время Захарченко отметила, что механизм компенсации его стоимости, если он был поврежден или потерян, еще разрабатывается Кабмином.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что стоящие на учете в ТЦК автомобили все же запретили перемещать по Украине и не только.