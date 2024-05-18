Яка повістка з 18 травня вважається врученою: у Міноборони дали вичерпну відповідь

У законі це чітко прописано

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, не передбачає змін для вручення повісток. Так врученою вважається лише та, на якій людина особисто розписалась.

Інших варіантів зараз не передбачається. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено. Якщо будуть якісь постанови чи якісь акти, які, так би мовити, щось змінюють у цьому, тоді будемо про це говорити. На даний момент поки що їх немає", — сказав речник.

Дмитро Лазуткін також нагадав, що вручати повістки можуть не тільки роботодавці, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також поліцейські.

"Перевіряти військово-облікові документи, які теж з собою зараз, відсьогодні, треба носити, можуть і поліцейські, і представники ТЦК і СП, і прикордонники", — сказав речник.

Щодо затримання людини силою представниками ТЦК Лазуткін висловився однозначно. Він підкреслив, що Міністерство оборони не толерує порушення закону і застосування "перебільшення повноважень".

"Все має відбуватися, знову ж таки, в межах закону. І в жодному випадку імідж Збройних сил України не має від цього страждати. По кожному окремому випадку, зрозуміла річ, що розбираємося, вивчаємо ситуацію, і люди, які завинили в чомусь, відповідно, також мають розуміти, що наслідки будуть", — сказав речник.

Раніше "Телеграф" писав, що тепер, крім повісток, військовозобов’язаним, можуть видавати ще один документ — вимогу прибути до ТЦК.