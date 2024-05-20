П'ять років президентства Зеленського: відомий соціолог розповів, що українці думають про його легітимність після 20 травня

Дві третини українців, як і раніше, довіряють президенту

Сьогодні, 20 травня, рівно 5 років з моменту, коли Володимир Зеленський набув повноважень президента України. У мирний час ці строки говорили б про завершення повноважень глави держави, проте через повномасштабну війну наш президент продовжує залишатися легітимним. І до цього, незважаючи на спроби росіян "порозпалювати", ні закон, ні більшість українців не мають жодних питань.

Про це у коментарі "РБК-Україна" сказав керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він підтверджує, що підстав для того, що росіяни зможуть розпалити в Україні якусь серйозну пожежу, немає

"Це все не може стати іскрою, щоб росіяни могли спровокувати в Україні якісь повстання, перевибори, Майдан тощо. Я не бачу підстав у цих чинниках (наступ, енергетика, мобілізація, "нелегітимність", — ред.). можемо хіба що самі себе розпалювати питаннями справедливості, а це у нас до всього: до мобілізації, до корупції та іншого. Але українець чудово знає, де він живе. Українець не піде на внутрішню боротьбу власне тому, що ми маємо зовнішнього агресора", – каже він.

У тему "нелегітимності", яку роздмухують росіяни, Антипович не вірить особливо. За його словами, вона не знаходить відгуку в українців і не має перспектив. І тому, що дві третини українців, як і раніше, довіряють президенту, і тому, що більшість не підтримує проведення виборів у нинішніх умовах: через неможливість нормально провести кампанію та голосування, мільйони виборців за кордоном та сотні тисяч – в окопах, витрати бюджетних грошей.

"Питань до легітимності таких виборів буде значно більше, ніж до легітимності президента чи Верховної ради", – резюмує він.

Українська розвідка ще навесні попереджала, що РФ розганяє масштабну ІПСО про нібито "нелегітимність" Зеленського. Мовляв, термін його повноважень добігає кінця (20 травня), а виборів в Україні не було. Проте, зазначимо, що українська правова система не має жодних питань із цього приводу. Наприклад, голова Центрвиборчкому України ще у березні однозначно відповів, що Зеленський залишається на посаді законно. Свій висновок він зробив, спираючись на Конституцію України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський дав чітку відповідь щодо виборів під час війни.