Путін нелегітимний: у МЗС України закликали країни світу не визнавати російських "виборів"

Україна нагадала, що Росія порушила положення низки міжнародних документів

Україна не визнаватиме легітимність "виборів" російського диктатора Володимира Путіна. Також вона має намір закликати лідерів інших країн та міжнародні організації також цього не робити.

Про це йдеться у заяві українського МЗС. Зазначається, що "інавгурація" Путіна має відбутися 7 травня, чим Росія спробує створити ілюзію законності його правління.

У МЗС нагадали, що під час березневих "виборів" Росія порушила цілу низку положень численних міжнародних документів, серед яких Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларація про принципи міжнародного права, Женевська Конвенція про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі та ще десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Міністерство нагадує, що одним із таких порушень є незаконна організація виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях із примусовим залученням до голосування мільйонів українських громадян.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним та легітимним президентом Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також закликали інші країни та міжнародні організації наслідувати цей приклад і теж не визнавати підсумки російських псевдовиборів та легітимність Путіна.

Як повідомлялося раніше, низка західних країн уже повідомили, що не відправлять своїх представників на "інавгурацію" Путіна 7 травня 2024 року.