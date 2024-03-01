У Зеленського дали чітку відповідь щодо виборів під час війни

Поки суспільство вважає президента легітимним, виборів не буде

Питання проведення виборів президента України під час війни й досі на слуху. Тому ОП заявив, що наразі це не можливо, і щодо цього є суспільний консенсус.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph. За його словами, у стані війни забезпечити дійсно прозорий конкурентний електоральний процес неможливо.

"Це консенсус суспільний. Безпекові параметри, фінансові параметри, параметри політичної конкуренції — все це сьогодні не можна вирішити", — сказав він.

Подоляк зауважив, що думка суспільства щодо виборів в Україні може змінитися. І у такому разі питання будуть обговорювати.

"Це не означає, що консенсус суспільства не може змінитись завтра. Він може змінитися й тоді будемо про це говорити. Але сьогодні президент України є абсолютно легітимною фігурою. Тому що суспільство вважає його легітимним і юридично він є легітимним", — підкреслив радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОП підготували звернення до Конституційного суду України (КСУ) щодо легітимності Зеленського після 20 травня 2024 року.