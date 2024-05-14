Блінкен розповів, коли Україна зможе провести вибори

Вибори можуть бути проведені лише коли українці на це погодяться, кажуть у США

У США працюють разом з Україною над тим, щоб забезпечити проведення виборів як тільки буде така можливість. Також тривають роботи над створенням відповідної інфраструктури.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві. Заява прозвучала під час її виступу перед студентами НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського".

За його словами, Вашингтон уже десятиліття працює з Україною та продовжить роботу над організацією вільних та незалежних виборів.

"І як тільки з’являтиметься така можливість, і українці з цим будуть згодні, всі українці, у тому числі й ті, які були змушені виїхати, зможуть скористатися своїм виборчим правом та бути переконаними, що процес виборів вільний, безпечний та незалежний", — сказав Блінкен.

Як повідомлялося раніше, Блінкен говорив, що США хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Підтримка, яку готові надавати Штати, торкнеться різних військових питань.

Водночас він зазначав, що Україні необхідно провести мобілізацію. Цей крок не лише дозволить військовим із передової нарешті відпочити, а й позитивно позначиться на захисті кордонів.