"Міжнародні партнери розуміють": у Раді розповіли, до якого моменту Зеленський буде легітимним

Провести чергові вибори наразі неможливо

Чинний президент України Володимир Зеленський буде вважатися легітимним главою держави до перемоги над Росією. Міжнародні партнери підтримують такий підхід.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук. Він зазначив, що у засобах масової інформації давно обговорюється питання щодо легітимності президента та Верховної Ради.

"Всі наші міжнародні партнери чітко розуміють, що в процесі війни вибори провести неможливо. Тому є повна підтримка легітимності існуючої влади допоки не настане перемога", — підкреслив нардеп.

Як відомо, наприкінці жовтня 2023 року в Україні мали б відбутися чергові парламентські вибори, а навесні 2024 року – президентські. Однак через війну та режим воєнного стану усі вибори перенесли на невизначений час.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні проводити вибори до закінчення воєнного стану не будуть. Відповідний меморандум було підписано представниками всіх фракцій Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський вважає недоречним зараз проводити вибори президента. За його словами, всі зусилля слід зосередити на перемозі над Росією.