Є низка аргументів: у ЦВК розповіли, чи легітимний Зеленський після 20 травня

Усі крапки на "І" вже розставлено

20 травня 2024 року закінчується п’ятирічний термін прибування на посаді президента України Володимира Зеленського, і питання його легітимності надалі може стати приводом для російської пропаганди. Є ряд причин, які підтверджують законність перебування Зеленського на посаді навіть після травня.

Про це заявив глава Центрвиборчкому Олег Діденко у своєму коментарі "Главкому". Піддержуючи свої слова, він спирався на Конституцію України та її закони.

Він назвав декілька аргументів на користь безперервності здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити наразі про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

Президент легітимний згідно з наступними факторами

Статті 106 і 108 Конституції мовлять, що президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади, він виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.

Також Діденко навів чотири норми (частина 2 статті 108 Конституції), за яких можливо достроково припинити повноваження президента:

відставка (на підставі особистої заяви);

неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;

імпічмент;

смерть.

"Лише у цих випадках виконання обов’язків президента України на період обрання і вступу на пост нового президента України покладається на Голову Верховної Ради (стаття 112 Конституції). Інших випадків виконання Головою Верховної Ради повноважень президента України Конституцією не передбачено", – наголосив керівник ЦВК.

Окрім цього, за словами Діденка, під час воєнного стану проведення загальнодержавних і місцевих виборів (частина 1 статті 19 закону про правовий режим воєнного стану) заборонено. В Україні цей стан діє з 24 лютого 2022 року через широкомасштабну збройну агресію Росії.

Він також наголосив, що питання "нелегітимності" Зеленського у ключі розпалювання суспільних незадоволень використовує ворог. Адже дестабілізація України Росією ведеться не тільки на фронті й за допомогою зброї, але й в інформаційному просторі.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія на порозі гібридної війни проти ще однієї країни.