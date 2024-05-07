Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" пояснив, чого чекати після інавгурації диктатора в РФ

У вівторок, 7 травня, відбулася інавгурація Володимира Путіна, який переобрав себе російським президентом. Багато західних країн бойкотували цю церемонію. На жаль, не всі.

Інавгурація пройшла з помпою. Не виключено, що незабаром Путін може заявити щось про необхідність "зробити сіру зону" в районі російсько-українського кордону. Так, у Курській області збирають нове угруповання військ. Можливо, буде спроба розширити фронт активних бойових дій, атакуючи Харківську та Сумську області. Тобто у нас буде вже не лише східний та південний фронти, а й північно-східний, завдовжки десь 700—800 км додатково. Це й зараз фактично лінія фронту. Але лінія фронту низької інтенсивності у сенсі прямих зіткнень. Нас зараз просто закидають бомбами та ракетами, іноді роблять вилазки ДРГ, періодично атакують "шахедами". А може все піти серйозніше.

Немає сумнівів, що після путінського офіційного перепризначення себе в президенти російська пропаганда посилить розгойдування теми про те, що Зеленський після 20 травня буде вже "цар — не справжній". Але це подіє тільки на затятих росіян. Для українців, для наших закордонних партнерів Зеленський залишиться легітимним, про що вже неодноразово йшлося.

Навіть я, який не дуже любить цю "зелену владу", розумію, що у воєнний час – не до виборів. І що має бути безперервність влади. Не незмінність, як і РФ, а безперервність – доки з’являться необхідні умови для виборів.

Тож слова Путіна та його пропагандистів про нібито нелегітимність Зеленського – це потішити себе, якраз таки нелегітимного, враховуючи, на які хитрощі російський диктатор тільки не йшов, аби залишитися при владі. А тепер він ще й мічений ордером Міжнародного кримінального суду. Як на мене, вже після цього про легітимність Путіна не доводилося говорити. Ну а після відверто постановчих виборів у березні 2024-го із фантастичним результатом – тим більше.

На мій погляд, цивілізований світ має перестати називати Путіна президентом. Його слід титрувати як того ж таки Лукашенка після фарсових виборів-2020 – самопроголошений президент. Або якось у цьому роді. А можна й просто – Путін, без посади. Це було б показово. Тому що Путін у РФ – не так прізвище, як посада.