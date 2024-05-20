Пять лет президенства Зеленского: известный социолог рассказал, что украинцы думают о его легитимности после 20 мая

Две трети украинцев по-прежнему доверяют президенту

Сегодня, 20 мая, ровно 5 лет с момента, когда Владимир Зеленский вступил в полномочия президента Украины. В мирное время эти сроки бы говорили о завершении полномочий главы государства, однако из-за полномасштабной войны наш президент продолжает оставаться легитимным. И к этому, несмотря на попытки россиян "поразжигать", ни у закона, ни у большинства украинцев нет никаких вопросов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он подтверждает, что оснований для того, что россияне смогут разжечь в Украине какой-то серьезный пожар, нет

"Это все не может стать искрой, чтобы россияне могли спровоцировать в Украине какие-то восстания, перевыборы, Майдан и т.д. Я не вижу оснований в этих факторах (наступление, энергетика, мобилизация, "нелегитимность", — ред). Мы можем разве что сами себя разжигать вопросами справедливости, а это у нас по отношению ко всему: к мобилизации, к коррупции и прочему. Но украинец прекрасно знает, где он живет. У нас на огромной части границы стоят вражеские войска. Украинец не пойдет на внутреннюю борьбу собственно потому, что мы имеем внешнего агрессора ", – говорит он.

В тему "нелегитимности", которую раздувают россияне, Антипович не верит особенно. По его словам, она не находит отклика у украинцев и не имеет перспектив. И потому, что две трети украинцев по-прежнему доверяют президенту, и потому, что большинство не поддерживает проведение выборов в нынешних условиях: из-за невозможности нормально провести кампанию и голосование, миллионов избирателей за рубежом и сотен тысяч – в окопах, траты бюджетных денег.

"Вопросов к легитимности таких выборов будет куда больше, чем к легитимности президента или Верховной рады", – резюмирует он.

Важно напомнить, что украинская разведка еще весной предупреждала, что РФ разгоняет масштабную ИПСО о якобы "нелегитимности" Зеленского. Дескать, срок его полномочий подходит к концу (20 мая), а выборов в Украине не было. Однако, отметим, что у украинской правовой системы нет никаких вопросов по этому поводу. Например, глава Центризбиркома Украины еще в марте однозначно ответил, что Зеленский остается на посту законно. Свое заключение он сделал, опираясь на Конституцию Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского дали четкий ответ касательно выборов во время войны.