В Україні почнуть розсилати повістки поштою: стало відомо, з якого числа

Кабмін визначив відповідний механізм

Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці тепер мають протягом 60 днів обов’язково оновити свої персональні дані. А після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Цей документ урегульовує порядок вручення повісток.

Так, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання. Це почнуть робити після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

Також постанова передбачає, що в разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання, повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання. Крім того, повістка надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Коли повістка вважатиметься врученою

Крім того, передбачається, що в разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, не передбачає змін для вручення повісток. За його словами, врученою вважається лише та, на якій людина особисто розписалась.