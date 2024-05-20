В Україні вже розшукують майже 100 тис. ухилянтів: в якому регіоні їх найбільше

Кожному ухилянту світить адмінпротокол та повістка до ТЦК

В Україні продовжують оперативно встановлювати особи ухилянтів та доставляти їх до ТЦК та СП. Виявилося, що в розшуку перебувають 94,5 тисяч ухилянтів.

Військкоми передали до Нацполіції інформацію про таку кількість людей, які уникають явки до територіальних центрів комплектації (ТЦК). Про це пише "Телеграф" із посиланням на матеріал OBOZ.UA.

Рекорд з активності військкомів поставила Дніпропетровська область. Лише за чотири місяці 2024 року до підрозділів регіональної поліції надіслано 38 282 звернення з ТЦК та СП з даними тих українців, які ухиляються від явки (служби). Зазначаэться, що з них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

На другому місці за кількістю ухилянтів стоїть Черниговщина. Там нарахували 9115 ухилянтів. З них 1429 осіб було знайдено та доправлено до територіальних центрів.

Трете місце посідає Харківщина. Там до поліції надійшла інформація про 4664 ухилянтів. З них 1954 осіб вже найдено.

В Івано-Франківській області у 2024 році поліція зареєструвала 2328 звернень від ТЦК. Вже знайдено та доправлено туди 1814 осіб. Слід зазначити, що це рекордна ефективність правоохоронців з огляду на відсоткове співвідношення.

Станом на кінець квітня 2024 року в поліцію Житомирській області передали дані про 8289 жителів регіону, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За словами начальника управління превентивної діяльності ГУНП Олега Бродського, 2452 з них уже знайдено правоохоронцями та доправлено до ТЦК.

У Полтавській області до поліції надійшло звернення щодо 7433 ухилянтів. Знайдено та доставлено до ТЦК вже 2591 осіб.

Правоохоронці Рівненщіни повідомили про 9832 ухилянтів. Вдалося розшукати та доправити до військкоматів вже 1828.

На Вінниччині від військкомів переховуються 7288 мешканців регіону. Правоохоронці вже знайшли 2325 ухилянтів.

На Кіровоградщині поліція зареєструвала 5955 звернень ТЦК про ухилення від призову та мобілізації. При цьому кількість знайдених осіб в регіоні не повідомили. Оскільки окремий облік відомостей про виявлених ухилянтів поліцейські не ведуть.

До поліції Хмельницької області надійшло 1085 звернень. Скільки з них правоохоронцям вдалося знайти, у цьому ГУНП також не розповіли.

А от у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської, Черкаської, Одеської областей відмовилися надати дані про ухилянтів. У Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях на запит журналістів не відповіли.

Раніше "Телеграф" писав, що з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Тепер, крім повісток військовозобов’язаним, можуть видавати ще один документ — вимогу прибути до ТЦК.