Не тільки вдома та на вулицях: де можуть вручати повістки

Лазуткін розповів, хто може роздавати повістки

В Україні цієї суботи, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим в українці виникає багато питань щодо того, що і як зміниться для них. Зокрема, у Міноборони прояснили ситуацію із врученням повісток на роботі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Відповідно до положень "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК", — пояснив речник Міноборони.

Мобілізація в Україні

Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію №10449. Президент України Володимир Зеленський підписав гучний закон про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня.

Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Адже ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

Також з 18 травня в Україні запрацює електронний кабінет, у якому буде інформація про військовозобов’язаних громадян. Саме у ньому можна буде оновити свої дані.

"Телеграф" вже підготував матеріал та розповів, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаних.