Не одне десятиліття: який держборг має Україна та скільки часу треба, аби його погасити

Тільки у 2024 році Україна має виплатити 1,02 трильйони гривень

За прогнозами Міністерства фінансів, Україна виплачуватиме державний борг до 2050 року. Він включає внутрішні позики та зовнішні зобов’язання держави.

Про це йдеться на сайті установи. Зазначається, що прогноз побудовано за діючими угодами станом на конкретну дату.

Ці дані мають оновлюватись щомісячно, враховуючи зміни щодо сум і умов обслуговування державного боргу. Тож нинішній прогноз Мінфіну актуальний станом на 1 травня.

Скільки має виплатити Україна

Згідно з прогнозом Мінфіну, у 2024 році Україна має виплатити за державним боргом близько 1,02 трильйони гривень.

В наступні роки заплановані до виплати суми зменшуються.

Так, в 2025 році сума прогнозних виплат складає майже 870 млрд грн. В 2026-му – близько 621 млрд; в 2027 – 536 млрд грн; в 2028 – 457 млрд грн; в 2029 – 430 млрд.

Також у наступне десятиліття суми зменшуються, зокрема, у 2030-му році 409 млрд грн. У 2031-му доведеться сплатити понад 434 млрд грн, а в 2032 – майже 398 млрд.

У 2033 році на сплату боргів з державного бюджету піде 347 млрд грн; в 2034-му – понад 316 млрд. В 2035 році сума виплат зросте, сягнувши 410 млрд грн. Але вже 2036 року виплата навпаки зменшиться до 285 млрд. В 2037 році доведеться заплатити 318 млрд.

Починаючи з 2038 року, суми щорічних виплат як правило не перевищуватимуть позначку в 200 мільярдів. Отже, в 2038-му – 165 млрд; в 2039 – 158 млрд; в 2040-му – 174 млрд грн; в 2041 – 125 млрд. І у 2042 році планується одноразове зростання виплати до 209 млрд грн

Далі прогнозується спад: 113 млрд грн в 2043-му; 110 млрд в 2044 році; 107 у 45-му; 105 у 46-му; 102 у 47-му.

У 2048 і 49 роках планові суми виплат складуть по 87 млрд грн.

Аналізуючи підрахунки, можна казати, що сумарно за 26 років Україна має сплатити державних боргів на суму близько 8,5 трильйонів гривень. Мінфін уточнює, що це приблизно на трильйон більше, ніж плановий номінальний ВВП України на поточний (2024) рік.

Із загальної суми державного боргу величина переплати за процентами складе близько 3 трильйонів гривень. А близько 5,5 трильйонів підуть на сплату основної суми державного боргу.

Раніше "Телеграф" писав, що оприлюднено список країн, які найбільше отримали кредити від МВФ. Україна у ньому лідирує.