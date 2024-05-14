ППО і не тільки: Блінкен порадував заявами про нову допомогу Україні та членство в НАТО

Допомога вже в дорозі

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 14 травня перебуває у Києві з неоголошеним візитом, заявив, що нова американська допомога вже днями надійде до України. Також урядовець запевнив, що США підготують нашу країну до членства в НАТО.

Про це він сказав під час свого брифінгу. За його словами, США наближають Україну до НАТО і потім введуть її в Альянс. Блінкен додав, що кроки зі зміцнення взаємодії України і НАТО, що робляться США, повинні дозволити їй "швидко" вступити в Альянс. Але лише тоді, коли країна відповідатиме критеріям членства.

"На останньому саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодилися, що Україна має виконати план вступу перш, ніж її покличуть приєднатися... Україна — це набагато більше, ніж просто отримувач допомоги. Україна зараз має більше військового досвіду, ніж у будь кого на планеті. Україна також може багато чого навчити Альянс.

Також Блінкен торкнувся теми військової допомоги Україні на тлі нового наступу РФ. За його словами, додатковий пакет підтримки надійде на поле бою вже найближчими днями. Також держсекретар запевнив, що США працюють над питанням надання Україні додаткових систем ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Блінкен та Кулеба перекусили у культовій піцерії Києва.