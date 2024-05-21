Не одно десятилетие: какой госдолг у Украины и сколько времени нужно, чтобы его погасить

Только в 2024 году Украина должна выплатить 1,02 триллиона гривен

По прогнозам Министерства финансов, Украина будет выплачивать государственный долг до 2050 года. Он включает внутренние ссуды и внешние обязательства государства.

Об этом идет речь на сайте учреждения. Отмечается, что прогноз построен по действующим соглашениям по состоянию на конкретную дату.

Эти данные должны обновляться ежемесячно, учитывая изменения сумм и условий обслуживания государственного долга. Поэтому нынешний прогноз Минфина актуален по состоянию на 1 мая.

Сколько должна выплатить Украина

Согласно прогнозу Минфина, в 2024 году Украина должна выплатить по государственному долгу около 1,02 триллиона гривен.

В последующие годы планируемые к выплате суммы уменьшаются.

Так, в 2025 году сумма прогнозных выплат составляет около 870 млрд грн. В 2026-м – около 621 млрд; в 2027 – 536 млрд грн; в 2028 – 457 млрд грн; в 2029 – 430 млрд.

Также в следующее десятилетие суммы уменьшаются, в частности, в 2030 году 409 млрд грн. В 2031-м придется заплатить более 434 млрд грн, а в 2032 – почти 398 млрд. грн.

В 2033 году на уплату долгов из государственного бюджета пойдет 347 млрд грн; в 2034-м – более 316 млрд. В 2035 году сумма выплат вырастет, достигнув 410 млрд грн. Но уже в 2036 году выплата наоборот снизится до 285 млрд. В 2037 году придется заплатить 318 млрд.

Начиная с 2038 года суммы ежегодных выплат, как правило, не будут превышать отметку в 200 миллиардов. Итак, в 2038-м – 165 млрд; в 2039 – 158 млрд; в 2040-м – 174 млрд грн; в 2041 – 125 млрд грн. И в 2042 году планируется одноразовый рост выплаты до 209 млрд грн.

Далее прогнозируется спад: 113 млрд грн в 2043 году; 110 млрд в 2044 году; 107 в 45-м; 105 в 46-м; 102 в 47-м.

В 2048 и 49 годах плановые суммы выплат составят по 87 млрд грн.

Анализируя подсчеты, можно говорить, что суммарно за 26 лет Украина должна уплатить государственные долги на сумму около 8,5 триллионов гривен. Минфин уточняет, что это примерно на триллион больше, чем плановый номинальный ВВП Украины на текущий (2024) год.

Из общей суммы госдолга величина переплаты по процентам составит около 3 триллионов гривен. А около 5,5 триллиона пойдут на уплату основной суммы государственного долга.

Ранее "Телеграф" писал, что обнародован список стран, получивших самый большой кредит от МВФ. Украина в нем лидирует.