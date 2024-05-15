Богуслаєв, Злочевський та держслужбовці часів Януковича: "Схеми" знайшли у Дубаях нерухомість експосадовців за мільйони доларів

Дубаї – чудова гавань для експосадовців з України

Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) став притулком для колишніх українських високопосадових осіб, народних депутатів, прокурорів, суддів та інших, які охоче купують собі там житло. Не гребують цим також чиновники часів Віктора Януковича, низка з яких накупила там собі апартаментів щонайменше на 30 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" у своєму розслідуванні. Журналісти стверджують, що серед володарів розкішних апартаментів в елітних житлових комплексах Дубаїв – ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський, експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, лобіст концерну "ЄДАПС" та колишній нардеп-регіонал Василь Грицак, екссуддя Артур Ємельянов та ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов.

Зазначається, що дані про нерухомість отримав міжнародний розслідувальний проєкт Dubai Unlocked через інформацію від Земельного департаменту Дубаю та місцевих комунальних установ. Своєю чергою, він передав ці дані у Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS), норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Згідно з документами, ексміністр Микола Злочевський у 2019 році став володарем двох квартир у житловому комплексі "W Residences – The Palm". Оскільки пізніше проти нього розпочали розслідування, він переписав майно на свою доньку Анну. Зараз Анна Злочевська, яка має кіпрське громадянство, залишається володарем обох квартир.

Екснардеп та екскерівник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв – той самий, який зараз перебуває за ґратами у рамках справи щодо державної зради – з 2009 по 2018 роки разом із сином Олександром придбав 19 апартаментів та офісів у Дубаях за 11 млн доларів США. На Богуслаєвих було записано 11 апартаментів у комплексах Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower, а також 8 готових офісних приміщень у Jumeirah Business Centre. Проте зараз майже все це продано, причому Богуслаєви заробили на цьому 3,5 млн доларів. Коментарі родина зрадника надавати категорично відмовилась.

Колишній суддя часів Януковича, Артур Ємельянов, значно скромніший – йому належить тільки три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 за 1,8 млн доларів. Втім, юридично вони належать не самому Ємельянову, а його колишній дружині Світлані. Показово, що сам Ємельянов каже, що не має стосунку до цих квартир – мовляв, це майно колишньої дружини, а не його. Проте журналісти припускають, що розлучення було фіктивним.

Ще один екснардеп, який обрав Дубаї – ексрегіонал та лобіст концерну "ЄДАПС" (Єдина державна автоматизована паспортна система) Василь Грицак. Він купив у Дубаях дві квартири за 0,7 млн доларів у комплексах Ocean Heights та The Fairways North Tower. Одну з них записали на старшого сина, іншу на молодшого сина. Грицак, доречі, сказав, що вперше чує про апартаменти у Дубаях.

"Я вперше від вас чую. Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було", – відповів він на прохання журналістів про коментар.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз із депутаткою Марченко, яка кидала хабар через паркан.

Днями мера Новомосковська у Дніпропетровській області Сергія Рєзніка затримали на хабарі у 30 тисяч доларів. Міський голова підозрюється у сприянні в оборудках з нерухомістю.