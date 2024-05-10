Російські активи будуть працювати на Україну: в Держдепартаменті США зробили заяву

Європа заморозила понад 280 мільярдів доларів США російських державних активів

США та Європейський Союз тісно взаємодіють з питання використання заморожених активів російського терористичного режиму на користь України. Ці активи повинні працювати на користь України, а не лежати мертвим вантажем у депозитаріях.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу. За його словами, активи, які заморожені, будуть використані на благо України.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, аби забезпечити, що ті активи, які залишаються, і надалі залишатимуться замороженими, ми використаємо на благо України", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо використання доходів, отриманих від російських активів, для фінансування військової допомоги Україні. Не менше 90% доходів від заморожених активів РФ буде витрачатися на придбання зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

8 травня посли ЄС схвалили передачу Україні коштів, які надходять від надприбутків оподатковуваних заморожених російських активів. Це останній крок для того, щоб механізм нарешті запрацював.

Також "Телеграф" розповідав про те, що США та країни G7 планують узгодити виділення Україні 50 млрд доларів додаткової допомоги. А витрати хочуть покривати коштом відсотків за замороженими активами Росії.