У світі різко подешевшали какао-боби: з’явився прогноз цін на шоколад в Україні

Споживання кондитерських виробів в Україні вже впало на 10-15 відсотків

У 2024 році ціни на какао-боби побили історичні рекорди, після чого різко пішли вниз. Однак на вартості шоколаду в Україні це не вплине, він продовжить дорожчати.

Як пояснив "ТСН" президент Об’єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України Олександр Балдинюк, в Україні шоколадні вироби й надалі зростатимуть у ціні, подорожчання може становити до 40%. Він додав, що зростання цін позначилося на споживанні кондитерки, яке знизилося на 10-15%.

Рекордне зростання цін на какао-боби було викликане несприятливими погодними умовами в Західній Африці — найбільшому світовому постачальнику цієї продукції. Поки виробники кондитерських виробів в Україні намагалися пристосуватися до подорожчання світових ринків, ціни на какао-боби обвалилися майже на 30%. Проте, на думку Олександра Балдинюка, шоколад в Україні продовжуватиме зростати в ціні.

"Ціна, яку ми формуємо на шоколад в Україні, вона ще не досягла того рівня, який би зміг дозволити повністю компенсувати втрати виробника пов’язані з шоковою пропозицією цін на какао-боби. Шоколад далі зростатиме в ціні, єдине, що його динаміка стримуватиметься досить високою конкуренцією у галузі", — пояснив він.

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