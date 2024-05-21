В Україні зростають ціни на один борщовий овоч: чому та скільки ще триватиме здорожчання

Максимальний цінник на нього складає 25 гривень

Відпускні ціни на цибулю на українському ринку продовжують рости. Це пов'язано зі швидким скороченням запасів цього овочу у місцевих господарствах та підвищенням попиту з боку населення.

Згідно з даними проєкту EastFruit, вартість цибулі з моменту прибирання і до середини квітня поточного року трималась на високому рівні. Фермерам вдається підвищувати ціни на овоч, якщо вони мають якісну торішню продукцію.

На початку тижня цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 17% і вона наразі коштує 17-25 гривень.

Аналітики пояснюють, що причиною здорожчання цибулі є стрімке скорочення пропозиції у місцевих господарствах, але попит все ще тримається високим.

"Варто зазначити, що навіть з урахуванням підвищення ціни на цибулю в Україні на сьогоднішній день пропонується до продажу в середньому на 54% дешевше, ніж рік тому", — пояснили фахівці.

Більшість гравців прогнозують, що здорожчання протримається і надалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вартість помідорів в Україні впала на 40 гривень.