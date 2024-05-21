В мире резко подешевели какао-бобы: появился прогноз цен на шоколад в Украине

Потребление кондитерских изделий в Украине уже упало на 10-15 процентов

В 2024 году цены на какао-бобы побили исторические рекорды, после чего резко пошли вниз. Однако на стоимости шоколада в Украине это не отразится, он продолжит дорожать.

Как пояснил "ТСН" президент Объединения производителей кондитерской, пищеконцентратной и крахмалопаточной отраслей Украины Александр Балдынюк, в Украине шоколадные изделия будут и дальше расти в цене, подорожание может составить до 40%. Он добавил, что рост цен уже сказался на потреблении кондитерки, которое снизилось на 10-15%.

Рекордный рост цен на какао-бобы был вызван неблагоприятными погодными условиями в Западной Африке — крупнейшем мировом поставщике этой продукции. Пока производители кондитерских изделий в Украине пытались приспособиться к подорожанию на мировых рынках, цены на какао бобы обвалились почти на 30%. Однако, по мнению Александра Балдынюка, шоколад в Украине продолжит расти в цене.

"Цена, которую мы формируем на шоколад в Украине, она еще не достигла того уровня, который бы смог позволить полностью компенсировать потери производителя связанные с шоковым предложением цен на какао-бобы. Шоколад дальше будет расти в цене, единственное что его динамика будет сдерживаться достаточно высокой конкуренцией в отрасли", — пояснил он.

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