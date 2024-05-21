Полуниця по 80: що пропонують на Столичному ринку Києва

Деякі продукти дешевшають

Ціни на сезонні овочі в Україні почали падати. Дешевшими стали помідори, огірки та редиска. На ринках уже продають українську полуницю дешевше, ніж минулого року.

Вартість м'яса залишається стабільною. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Ошийок свинини в середньому продають по 240 грн за кілограм. Вирізку теж по 240 грн за кг. Задня частина коштує 150 грн/кг.

Ребра продають по 190 грн за кг. Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види можуть коштувати 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Середня ціна на куряче філе 143 грн/кг. Куряче стегенце продають по 111 грн за кг. Куряче крило — 70 грн за кг.

Тушка курки коштує в середньому 83 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Фабрична тушка індички коштує в середньому 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг. Яловичина биток коштує 370 грн за кг.

М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра продають по 145 грн/кг. Яловичина вирізка в середньому коштує 700 грн за кг.

Баранина

Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг.

Ошийок пропонують по 180 грн за кг. Задня нога на кості — 250 грн/кг. Ребро продають по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю продають по 15 грн за кг. Молода картопля коштує від 40 до 120 грн/кг.

Середня ціна на цибулю 20 грн за кг. Морква коштує 13 грн/кг. Також з'явилася молода морква — 140 грн/кг.

Капусту продають по 20 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 12 грн за кг.

Редиска коштує 30 грн за кг. Огірки продають від 35 до 70 грн/кг. Помідори червоні коштують 75 грн/кг, рожеві по 150 грн. Жовті помідори продають по 140 грн/кг.

Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Часник молодий коштує 150-160 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 140 грн/кг.

Ціни на фрукти

Середня ціна на українські яблука 25 грн за кг. Грушу пропонують по 60 грн/кг.

Персики й нектарини коштують 105 грн кг. Абрикоси коштують від 60 до 180 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн, а зеленого авокадо коштує 600 грн.

Середня ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують 80 грн за кг. Ківі по 100 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на ягоди

Українську полуниці продають в середньому по 80 грн/кг, але можна знайти цінник зі 140 грн. Ящик малини пропонують за 1200 грн.

Середня ціна на лохину 450 грн/кг. Журавлина дешевше — 160 грн.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 24 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 28 грн.

Середня ціна категорії СВ 40 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Відбуватимуться вони з 21 по 26 травня у різних районах столиці.