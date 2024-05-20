В Україні змінилися ціни на крупи: що і скільки коштує

Як змінилися ціни на популярні крупи в українських супермаркетах

В Україні змінюються ціни на капусту та інші овочі. Також змінилася вартість і популярних круп — дехто з них впав у ціні, а дехто, навпаки, подорожчав.

Про це свідчать графіки актуальних цін на порталі Мінфін. "Телеграф" з’ясував, скільки сьогодні коштують гречка, макарони та рис у різних супермаркетах.

Середня ціна гречки у травні становить 25,27 гривні за кілограм, а ще у квітні вона коштувала дорожче — 27,33 за кілограм. Щодо цін у супермаркетах на цю крупу, то вони коливаються від 22,90 гривень (Auchan), до 31,10 гривень (Megamarket). У Novus кілограм гречки коштує 22,29 гривні, а в Metro — 24,80 гривні.

Щодо цін на рис, то вони також впали з 57,75–72,17 гривні у квітні до 53,97–65,83 гривні у травні. Ціна варіюється не тільки залежно від супермаркету, а й від сорту рису.

Наприклад, середня ціна довгого рису – 53,97 гривні/кілограм, довгого пропареного – 61,27 гривні, а круглий рис у середньому коштує 65,83 гривні.

А ось макаронні вироби, навпаки, подорожчали. Якщо у квітні кілограм у середньому коштував 28,37 гривні, то зараз – 29,26 гривні. Найдешевше макарони у супермаркеті Novus — 22,79 гривні, у Metro вони коштують 24,90 гривень, а в Auchan — 40,10 гривень.

Ціни на манну кашу, пшоно та вермішель залишаються стабільними — 27,59 гривні, 28,00 гривень та 29,40 гривень відповідно.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні подорожчали одразу три популярні овочі. Ціни на них коливаються останні кілька місяців.