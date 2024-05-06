Ціни продовжують знижуватись: скільки коштує цукор та соняшникова олія

Останні пів року ціни невпинно повзуть униз

Разом з помідорами та огірками, які стрімко подешевшали в супермаркетах України, знизились ціни на олію та цукор. Тенденція до зменшення вартості цих продуктів вже спостерігається не один тиждень.

Про це свідчать дані Мінфіну. Середня ціна була вирахувана за цінниками на олію та цукор у мережі супермаркетів Auchan, Novus, Варус та інших.

Ціни на цукор

Середня вартість цукру знизилася до 29,10 грн/кг, попри те, що максимальна ціна, яка була зафіксована у Megamarket, становить 32,70 грн/кг. Найвигідніша пропозиція за 27,89 у магазинах мережі Novus.

Водночас індекс середньомісячних цін вказує на те, що більше пів року тому, у жовтні 2023 року, ціни на цукор досягли рекордного значення. Станом на початок травня 2024 року цукор подешевшав аж на 33,58%.

Ціни на соняшникову олію

Середня вартість соняшникової олії у супермаркетах коливається від 56,00-59,93 грн за пляшку у 850 мл. Найменший цінник на "Олейну" було зафіксовано у супермаркетах мережі "Ашан" – 43,90 грн. А найдорожче коштує олія "Щедрий дар" — 60,90 грн.

Відповідно до індексу середньомісячних цін, у грудні 2023 року вартість досягла нижчої позначки, опісля спостерігалися цінові гойдалки. Але за певним подорожчанням у березні 2024 року прийшло й подешевшання соняшникової олії на 6,39%.

Раніше "Телеграф" писав, що у травні вже встигли подорожчати деякі продукти, а до кінця місяця ціни зміняться ще на фрукти та овочі. Одні значно подорожчають, інші знизиться у вартості.